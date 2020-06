Rennes : M'Baye Niang entretient le flou sur son avenir

Naples exige 100M€ pour Kalidou Koulibaly !

Gaël Kakuta (Amiens) d'accord avec Lens

Wilfried Ndidi dans le viseur de Manchester United

Direction Tottenham pour Thiago Silva ?

Jérémy Ménez à Reggina, c'est imminent !

Les clubs intéressés par les services de l’arrière central sénégalais Kalidou Koulibaly sont désormais fixés concernant le prix demandé par Naples pour ses services. Le club italien est prêt à libérer le Lion de la Téranga, alors qu’il lui reste encore trois ans de contrat, mais seulement s’il y a un séduisant chèque de 100M€ en retour. C’est Aurelio De Laurentiis, le célèbre homme fort du club, qui l’a fait savoir dans une interview accordée à Corriere dello Sport ce lundi: «Si Manchester City ou United ou le PSG arrivaient avec 100 millions d’euros lors du mercato, j’y penserai et il est probable qu’ils partiraient, si telle est leur volonté, a indiqué le président des Partenopei. Mais, je ne prendrai même pas en considération une offre de 60 millions. Et Je suis ferme sur ce point. » A lire aussi >> Sénégal: Kalidou Koulibaly successeur de Thiago Silva au PSG ? Kakuta à Lens, ça chauffe. La piste avait pris du plomb dans l’aile il y a quelques jours, mais il semblerait que le Léopard et le club Artésien se soient mis d’accord selon L’Équipe. Gaël Kakuta (28 ans) rejoindrait donc dès l'actuel mercato d'été le club de sa jeunesse (il y a joué en section jeune de 8 à 16 ans avant de partir à Chelsea). Mais, car il y a un mais, le dossier est encore compliqué et pas signé. La Voix du Nord précise ce lundi qu’un accord salarial est bien sur la table pour un contrat jusqu’en 2023 entre le joueur et le RCL, mais évoque un écart entre les volontés d’Amiens et de Lens. Les dirigeants amiénois réclament 5 millions pour laisser partir l’international congolais, contre une proposition de 3,5 millions côté lensois. En attente de l’avancée des négociations, les supporters du RC Lens peuvent se réjouir de l’attractivité du promu.Recruté par Leicester City lors du mercato hivernal 2017 en provenance de Genk pour remplacer N’Golo Kante, Wilfried Ndidi est devenu une référence en Premier League. Le milieu défensif de 23 ans (2 buts en 23 matchs en championnat) affole les cadors européens. Dans le viseur d'Arsenal, le Paris Saint Germain ou encore le Real Madrid, l'international nigérian plairait également à Manchester United. Selon le média britannique, le Sunday Express, Ndidi serait dans les petits papiers des Red Devils, à la recherche d'un renfort dans l'entrejeu. Le Super Eagle n'est pas le seul joueur suivi par les dirigeants mancuniens, Thomas Partey (Atletico Madrid) et Ismaël Bennacer (Milan AC) seraient également sur les tablettes de MU.Thiago Silva a été jugé indésirable par le PSG. Dans quelques semaines, et après huit ans de bons et loyaux services, le Brésilien sera invité à voir ailleurs. Même s’il n’est plus très jeune (35 ans), l'expérimenté défenseur ne devrait pas être à court d’offres pour un nouveau challenge. Si l’on se fie aux révélations de The Sun, « O Monstro » intéresserait déjà un grand club anglais. Les Spurs de Tottenham évalueraient déjà la possibilité de l’enrôler dès l'ouverture du mercato d'été en Angleterre. Le club londonien est dans l’obligation de remplacer Jan Vertonghen cet été, et Thiago Silva émerge comme la recrue idoine pour ce poste. Il reste performant et a un riche vécu du haut niveau. Le genre d’éléments qu’apprécie très particulièrement José Mourinho au sein de son arrière-garde.Nouveau départ pour Jérémy Ménez. Auteur d'une saison mitigée au Paris FC (5 buts, 4 passes décisives), l'expérimenté attaquant français de 33 ans s'apprête à rejoindre l'Italie et Reggina 1914 dès l'ouverture du mercato en Italie. Un accord entre le joueur et le club a été annoncé par le journaliste italien Nicolo Schira. Plus tôt, Ménez s'affichait sur son compte Instagram dans un avion avec la mention "sud j'arrive". Leader de Serie C, Reggina s'est vu autorisé à monter en Serie B malgré l'interruption de la saison. Ménez rejoint une division inférieure, avec un contrat jusqu'en 2023 selon les informations de Schira. Il avait déjà évolué sous les couleurs italiennes de l'AS Roma entre 2008 et 2011, et de l'AC Milan entre 2014 et 2016.