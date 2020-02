Rennes : L'OM à fond sur Niang ?

1 - le Shuuuuuuuuuuut de Raùl:

2 - CR7 offre la coupe au Real Madrid

3: L'incroyable lob d'Alexis Sanchez

4: le missile de Luis Figo

5: La chevauchée magnifique de Gareth Bale

6: Le mythique Hat Trick de Lionel Messi

7: L'ovation du Bernabeù à Ronaldinho

8: L'éclair de Julio Batista

9: Quand Zidane fait parler sa classe:

10: Oppa Messi style

Loin d'être provocateur,s'est lâché lors d'un Clasico qui s'est joué en 1999 lorsqu'il n'a pas embrassé sa bague comme à chaque fois, mais il a décidé de faire taire leen faisant un shut. MythiqueDans les prolongations d'une certaine finale de Copa Del Rey en 2011,avait offert le titre au Real, sous les commandes ded'une tête exceptionnelle et imparable.Le FC Barcelone menait d'un but face au Real en 2013 lorsque le Chilien Alexis Sanchez a décidé de réussir l'un des plus beaux buts de l'histoire du Clasico. Le Chilien, voyant Diego Lopez avancé, tente un lob inattendu, et le réussit!Avant de devenir l'ennemi numéro 1 des catalans en rejoignant le Real Madrid, Luis Figo avait marqué un but magnifique avec le Blaugrana lors de la saison 97/98. Une frappe lointaine, surprenante, qui n'a laissé aucune chance au gardien.Décrié depuis son arrivée à Madrid, le Galoisavait fait taire les critiques en inscrivant un but décisif lors de la finale de la2014, laissant le jeune Bartra sur la touche. Depuis, il est devenu incontournable dans l'effectif madrilène, inscrivant même le but décisif lors de la finale de Champions League face à l'Atlético MadridLe jeune, alors âgé de 19 ans, joue son premier Clasico, et y inscrit un triplé. Certains avaient déjà compris qu'il allait devenir le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone. Réduit à 10, le Barça va arracher un match nul inespéré grâce à son jeune talent. C'était le 10 mars 2007C'est un fait tellement rare qu'il mérite d'être souligné. Lea tout simplement offert uneau brésilien qui avait tout simplement été éblouissant. A sa sortie, et après un énorme match remporté 3-0 à Madrid, le public s'est levé pour applaudir Ronnie.Le brésilien, qui n'a pas pu s'imposer avec le Real, a toutefois pu laisser son empreinte dans l'histoire du club en inscrivant un but somptueux en 2007. Une frappe pleine lucarne à l'entrée de la surface pour le 1-0. Score final 3-3Avant de marquer son incroyable but en finale de ligue des champions,avait fait mal au Barça au Camp Nou en demi, grâce notamment à un lob dont il connaît seul le secret. Le numéro 10 français, bien servi par Raul, entre dans la surface et lobe instantanément le gardien!C'est une célébration de but qui marquera à jamais l'histoire des 'Clasico'. Le maillot de Lionel Messi, tendu vers le public du Bernabeu après son but vainqueur à l'ultime seconde du Clasico du 23 avril 2017. Auteur de son 500e but sous les couleurs du FC Barcelone, la Pulga a permis aux siens de l'emporter 3-2 dans le temps additionnel. Euphorique après son but héroïque, le génie argentin a enlevé son maillot, avant de brandir avec fierté sa tunique blaugrana devant les supporters du Bernabéu.