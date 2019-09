Rennes : les Bretons veulent se débarrasser de Diafra Sakho

Au lendemain de la clôture du, l'heure est au bilan. Cet été encore, les plus gros prédateurs du "Vieux Continent" ont été avides de stars africaines et les récentes transactions de nos ambassadeurs africains enont atteint des sommets. Débarqué àcontre un chèque conséquent de(hors bonus), la super star ivoirienne du LOSC,, s’est désormais emparé du titre de joueur africain le plus cher de l’histoire en détrônant l'attaquant congolais, passé de Villarreal au club chinoispour 74 millions d'euros en hiver 2018. >> Le Top 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire Les autres transactions africaines de l’été n’auront pas atteint de tels sommets mais les cessions du latéral congolais Aaron Wan-Bissaka (de Crystal Palace à Manchester United), du surdoué nigérian(d’Arsenal à Everton), du milieu de terrain sénégalais(d’Everton au PSG) et de son compatriote(de Rennes à Watford) ont tout de même franchi la barre des. Il convient de noter également que les clubs britanniques ont une nouvelle fois été les plus dépensiers puisque six des dix joueurs africains les plus chers de l’été ont signé au sein d’une écurie du1)(CIV) :(de Lille à Arsenal) 2)(RDC) :(de Crystal Palace à Manchester United) 3)(NIG) :(d’Arsenal à Everton) 4)(SEN) :(d’Everton au PSG) 5)(SEN) :(de Rennes à Watford) 6)(CIV) :(de Mayence à Everton) 7)(GUI) :(de Naples à la Roma) 8)(ALG) :(d’Empoli au Milan AC) 9)(MLI) :(du Standard de Liège à Southampton) 10)(NIG) :(d’Everton à Monaco)