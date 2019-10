Rennes : Grenier livre sa version

Invité de Team Duga sur RMC Sport, Clément Grenier a mis les choses au point après sa mise à l'écart lors des deux derniers matchs du Stade Rennais.

Stéphan : « Grenier sait exactement ce que je pense »

Julien Stéphan et Clément Grenier sont sur la même longueur d’onde. Alors que l’ancien milieu de terrain de Lyon et de Guingamp n’a pas été retenu pour les deux derniers matchs du Stade Rennais, Julien Stéphan a assuré qu’il s’agissait uniquement d’un choix sportif. Si certains ont évoqué son individualisme, le Tricolore a tenu à mettre les choses au point. « C'est un choix sportif uniquement, a expliqué le natif d’Annonay dans Team Duga sur RMC Sport. Oui, j'ai du caractère, mais je m'entends bien avec tout le monde et je pense être apprécié du vestiaire. Le message a été clair de la part de l'entraîneur.Des déclarations qui interviennent après celles de son coach un peu plus tôt dans la journée. « Je suis très à l’aise : c’est un choix purement sportif que j’ai fait sur les deux derniers matchs, a déclaré le coach breton en conférence de presse. (…) On s’est vu avec Clément à plusieurs reprises depuis le début de saison. Il sait exactement ce que je pense. (…) Il sait exactement ce que j’attends de lui. J’ai fait un choix sportif et il n’y a pas d’autre chose à rajouter. (…) Non, il n’y a pas de problème tactique., charge à lui de continuer à bien travailler et de retrouver un niveau de performance qui doit être plus en adéquation avec ce qu’il est capable de faire. (…) Moi, ce qui me dérange, c’est quand on emploie ce terme sans développer et donner des arguments. Si vous parlez d’individualisme, dites-moi pourquoi il l’est ? Sur quoi peut-on se baser pour juger cela ? Ce qui me gêne, c’est de cataloguer des gens sans argument. Je n’ai jamais employé le mot d’individualisme. »