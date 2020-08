Rennes : Camavinga peut compter sur Nzonzi pour jouer les grands frères

Fabrice Pancrate pense que Lionel Messi va finir par signer avec le PSG

Ancien attaquant du PSG, Fabrice Pancrate pense que Lionel Messi va finir par signer avec les champions de France. Et il y sera rejoint par Ronaldo et Guardiola... Lionel Messi au PSG, ce rêve parait fou pour certains mais pas pour Fabrice Pancrate, l’ex-avant-centre de l’équipe francilienne. Dans un entretien accordé au Parisien, ce dernier a déclaré que le sextuple Ballon d’Or va finir par rallier la capitale française et qu’il y sera même rejoint par Cristiano Ronaldo et Pep Guardiola à partir de 2021. Rien que ça ! « Il y a plein de paramètres qui me font dire que Messi va aller à Paris, a-t-il lâché. Et Ronaldo va le rejoindre en 2021. Et Guardiola aussi (…) Je pense que Guardiola et Messi se sont déjà parlé. Guardiola a dû lui dire : « On va faire monter la sauce, genre je te veux à Manchester, mais va à Paris et ne t'inquiète pas l'année prochaine je t'y rejoins ». Je le vois comme ça. Et là, le slogan du PSG « Rêvons plus grand », il prend tout son sens! (rires) Ce serait la première équipe au monde à réunir quatre extraterrestres : Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Avec un entraîneur de folie. »

Samuel Eto’o a envoyé une pique à certains anciens joueurs camerounais

Représentant personnel du président de la CAF aux obsèques de Tataw Stephen, capitaine de la génération 90 des Lions Indomptables, Samuel Eto’o a envoyé une pique à certains anciens joueurs camerounais. Extrait. «C’est surtout une fierté [de parler de Tataw Stephen]. Fierté d’avoir porté le même maillot que lui. Fierté d’avoir porté comme lui le brassard des Lions Indomptables. Fierté d’avoir échangé longuement de son vivant avec lui, sur la question ô combien épineuse du regroupement de tous les footballeurs pour le développement du football camerounais.

Messi veut quitter son club de la manière la plus amicale possible

✈ #Mercato 🇪🇸 #LaLiga

🚨 Messi change sa stratégie et souhaiterait quitter le FC Barcelone de la façon la plus amicale possiblehttps://t.co/h2cwQTBAVA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 28, 2020

La fin de la grande aventure de Lionel Messi au FC Barcelone approche. L'Argentin, lassé par les choix de sa direction, veut quitter son club de toujours. Selon les informations de Onda Cerro, Messi souhaite calmer le jeu. Le numéro 10 aimerait quitter son club de la manière la plus amicale possible. Le média espagnol précise que ses avocats auraient demandé une réunion avec la direction pour tenter de trouver un accord, avec l'objectif que toutes les parties y trouvent leur compte. Une information prouvant une nouvelle fois, s'il le fallait, que la décision du natif de Rosario est irrévocable...

