Rennes - Angers / L1 (J17) : Chaîne, groupes, stats

Zinedine Zidane, l’entraineur du Real Madrid, a reconnu que la défection d’Eden Hazard est une très mauvaise nouvelle pour lui et son équipe.

Zidane a hâte de récupérer Hazard

Alors qu’il enchainait les bonnes prestations depuis quelques semaines, Eden Hazard va devoir observer un long repos forcé. Sa formation du Real Madrid aura donc à composer sans lui lors des derniers matches de l’année. Un souci dont Zinedine Zidane, l’entraineur merengue, s’en serait bien passé. Même s’il a d’autres options dans le secteur offensif, susceptibles de pallier numériquement le forfait du belge, le coach français sait que ce dernier est un atout important et qu’il est toujours préférable d’avoir sous la main.« C'est une très mauvaise nouvelle, car c'est un joueur qui a montré ses qualités lors des derniers matches, regretté l’entraineur français, ce vendredi en conférence de presse. Je n'aime pas avoir des joueurs blessés, et surtout Hazard, qui récupérait son jeu, sa forme et montrait sa qualité comme il l'a fait en France et en Angleterre. C'est un coup dur et j'espère que ça ne durera pas longtemps pour nous ».Parmi les matches que l’ancien lillois va devoir rater il y a le Classico contre le FC Barcelone, prévu le 18 décembre prochain. Pour rappel, Hazard avait déjà été absent un bon mois en début de saison en raison d’un claquage. Toutes compétitions confondues, il n’a disputé que 13 des 19 matches de son équipe, marquant un but et une passe décisive.