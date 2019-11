Rennes - Amiens : Yann Gboho titulaire, Eddy Gnahoré sur le banc... Les compos officielles

Highlights: 👇 Ivory Coast beat 10-man Nigeria to record first win of the tournament. 🇳🇬🇨🇮#TotalAFCONU23 pic.twitter.com/acu62CpYKW — CAF (@CAF_Online) November 9, 2019

Leur entrée en lice lors de la 2è journée de match de la CAN U23 , fut primée. Puisque les Éléphanteaux ont battu les Super Eagles qui se dressaient face à eux. Samedi dernier au stade Al Salam du Caire , les hommes d’Haidara Soualiho se sont imposés par la plus petite des marges 1-0. Dans un match assez serré, les Éléphants Olympiques ont su prendre l’ascendant et se montrer costauds, sur tous les plans, pour plier la rencontre en leur faveur grâce à un penalty transformé par Silas Gnakas à la 71e minute. Une victoire pleine d’espoir pour la Côte d’Ivoire qui vise la qualification pour les J.o 2020 au Japon. Pour se faire, les Ivoiriens devront d’abord battre l’Afrique du Sud le mardi 12 et la Zambie le vendredi 15 novembre . Avant de penser à finir dans le top 3 de la compétition et ainsi décrocher l'un des trois tickets qu'offre cette CAN.