Reims : Un club espagnol sur Oudin

Ce dimanche (21h00) contre Naples, Marseille achève sa préparation estivale avant la reprise de la Ligue 1. Une rencontre que les Phocéens vont jouer avec un groupe qui pourrait être considérablement modifié d’ici la fin du mois.

Sanson, Thauvin, Strootman : Les « transférables » toujours là

Pas de recrues avant d’avoir dégraissé

C’est une habitude qui ne date pas de cette direction, ni même de la précédente., où tout s’accélère dans les dernières semaines. Ce marché estival ne devrait pas échapper à la règle. Est arrivé début août que l’effectif de l’OM n’a quasiment pas bougé par rapport à la saison passée. Lucas Ocampos et Clinton N’Jie ont été transférés, Mario Balotelli et Rolando sont partis en fin de contrat et Alvaro Gonzalez a remplacé un Adil Rami en instance de divorce avec le club phocéen. Possiblement la recrue-phare de l’été, Dario Benedetto a débarqué sur la Canebière et devrait être présenté au public dimanche lors du match de gala contre Naples (21h00), qui conclura la préparation.Ça fait peu de mouvements pour une équipe à qui il était promis un vrai remue-ménage, en particulier pour renflouer les caisses, après s’être fait épingler par le fair-play financier pour un trou de 80 millions d’euros dans la comptabilité. Morgan Sanson, Florian Thauvin et Kevin Strootman sont notamment sur la liste des transferts, dans l’espoir que leurs ventes comblent au moins en partie le déficit. Mais tous sont encore là, comme Luiz Gustavo , dont le salaire pèse lourd dans les finances marseillaises. D’un point de vue sportif, André Villas-Boas doit se féliciter de pouvoir compter sur ces joueurs à une semaine de la réception de Reims pour la reprise du championnat. Mais leur présence ressemble à un trompe-l’œil., privé de Coupe d’Europe cette saison. Le technicien portugais, mis au fait de la situation quand il a accepté le job, le sait bien.Il y a le risque pour Villas-Boas de devoir tout reconstruire, après une préparation encourageante dans le jeu, en cas de départ(s) dans la dernière ligne droite du Mercato . C’est d’autant plus problématique queLa situation olympienne est tellement tendue que ça ne peut fonctionner que dans ce sens, ce qui complique encore la tâche d’AVB. Quelque soit la prestation de l’OM, et encore plus le résultat, dimanche contre le Naples de Carlo Ancelotti, il sera très compliqué de s’en servir pour se projeter sur la saison à venir. Parce que l’équipe de début août pourrait ne pas avoir grand-chose de commun avec celle de la fin du mois, même si la défense devrait a priori peu bouger. Une vraie épine dans le pied de Villas-Boas.