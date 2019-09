Reims - Dijon / L1 (J8) : Chaîne TV, groupes, stats

Le Camerounais, actuellement en retraite, a désigné son compatriote Jean II Makoun. Il l'a couvert d'éloges lors d'une émission camerounaise, lorsqu'il était à Antalya en 2016. « Jean ll Makoun est l’un des meilleurs milieux de terrain avec qui j’ai joué sinon le meilleur. J’ai joué avec plusieurs milieux de terrain, mais Jean ll est exceptionnel. En plus, c’est l’une des personnes qui a toujours été honnête avec moi, évoque Samuel Eto’o. Et quand il était en difficulté, je n’ai pas réfléchis. J’ai dit au Président d’Antalya que je connais Makoun depuis des années. Et il a été l’un de mes meilleurs complices dans tous mes meurtres en équipe nationale. Ne déformez pas ma phrase, quand je dis meurtre, il a été l’un de mes meilleurs passeurs sur tous mes plus beaux buts en équipe nationale. Je me rappelle toute suite de mon but face au Togo en temps additionnel. J’ai marqué le même but face au Gabon et c’est toujours grâce à l’intelligence de Jean ll Makoun », a déclaré Samuel Eto’o. Un hommage plein de bon sens entre deux hommes qui ont fait les beaux jours de la sélection camerounaise et qui devraient manquer aux supporters des Lions Indomptables. A lire aussi >> El-Hadji Diouf ouvre le feu sur Samuel Eto'o Fils !