Le médecin du Stade de Reims Bernard Gonzalez s'est suicidé. Il était âgé de 60 ans et avait été testé positif au coronavirus.

Une figure incontournable du club rémois

Le docteur Bernard Gonzalez, médecin du club de Reims (Ligue 1) s'est donné la mort à l'âge de 60 ans selon les information du Parisien ce dimanche. Le praticien a laissé une note dans laquelle il explique son geste, motivé par son infection au coronavirus. « J'ai une pensée émue pour ses parents, pour sa femme, sa famille.. Je sais qu'il a laissé un mot pour expliquer son geste. Mais j'ignore son contenu », a indiqué Arnaud Robinet, le maire de la ville.Jean-Pierre Caillot, le président de Reims, est revenu avec émotion sur cette disparition : «Cette pandémie touche le Stade de Reims en plein cœur, c'est une personnalité de Reims et un grand professionnel du sport qui nous a quittés. Sa mission au club de plus de 20 ans a été réalisée avec le plus grand professionnalisme, de manière passionnée et même désintéressée. Le Docteur Gonzalez, dans les périodes les plus dures du club, a ainsi œuvré de manière bénévole. (...). C'est mon médecin personnel, et aujourd'hui toutes mes pensées, celles du club dont il restera une figure forte, vont vers son épouse et ses parents. Aujourd'hui c'est un drame qui nous frappe. », a-t-il confié sur le site du club.