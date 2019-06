Rebondissement dans l'affaire Neymar ?

D’après Sky Sport Italia, la Juventus Turin est de nouveau entrée en contact avec Mino Raiola au sujet d’un retour de Paul Pogba dans le Piémont cet été.

Pogba ne dit pas non à un retour

Sans coupe d’Europe la saison prochaine, Manchester United sait qu’il va passer un été très agité aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Parmi les dossiers chauds, celui de Paul Pogba arrive très certainement tout en haut de la liste. Le milieu de terrain français a toujours du mal à convaincre dans le nord de l’Angleterre et la perspective de ne pas jouer la Ligue des Champions ni la Ligue Europa fait questionner le champion du monde 2018. Cela tombe bien puisque le Real Madrid est un candidat déclaré pour accueillir Pogba cet été. Zinedine Zidane n’a pas caché tout le bien qu’il pense de son compatriote et n’a pas hésité à mettre de l’huile sur le feu lors de différentes conférences de presse. « J'aime beaucoup le joueur, ce n’est pas nouveau. Je le connais personnellement, c’est un joueur vraiment différent. (…) C'est un joueur de Manchester United, il faut respecter ça. Mais si un jour, il y a une possibilité après Manchester United pour lui, il a toujours dit que Madrid était le club qui l'intéressait beaucoup. »Seulement le club madrilène n’est pas le seul sur le coup et a d’autres dossiers brûlants en vue (Mbappé ? Hazard ?). Face à cette situation, la Juventus Turin a décidé de revenir dans la bataille. Le club turinois n’a jamais oublié son ancien joueur et est prêt à tout pour le rapatrier cet été même si l’identité du futur coach est encore une inconnue (Sarri ?). D’après les informations de Sky Sport Italia, les dirigeants italiens sont entrés en contact avec Mino Raiola afin de savoir si un retour était possible. Pour le média oui puisque Paul Pogba aurait donné son accord. Un premier pas en avant qui n’a pour le moment débouché sur aucune offre officielle. De toute façon la Juve est prévenue, pour espérer un retour de l’ancien Havrais il faudra dépenser plus de 100 millions d’euros. Face à la situation de Manchester United, les champions d’Italie réfléchissent à l’idée d’inclure un ou plusieurs joueurs afin de renforcer les Red Devils et du même coup faire baisser le prix du transfert.