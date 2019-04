Mamadou

Loum

Ndiya

e est nouveau dans la tanière, mais il ne manque pas d’ambition. Le milieu international sénégalais de Porto se veut clair pour gagner la prochaine coupe d’Afrique des nations, il faut des hommes, des soldats sur le terrain.

Sélectionné lors du dernier rassemblement des lions de la

Téranga

, Mamadou

Loum

Ndiaye rêve de faire partie du groupe sénégalais pour la prochaine coupe d’Afrique des nations en Egypte. Le milieu de terrain du Porto affiche même déjà ses ambitions et les ambitions de la sélection sénégalaise qui est de gagner la coupe d’Afrique « c’est l’objectif que nous nous sommes fixés, tout le monde le sait. Les gens disent qu’on est favori et c’est le cas. Mais, les réalités du football africain, on les connaît tous. Pour gagner cette Can, il faut des soldats, des hommes qui sont prêts à mourir pour la Nation. Il faut être dur, costaud, avoir un mental d’acier. Rien ne sera facile là-bas, il va falloir se battre pour y arriver. Voilà, et je pense que mes coéquipiers ont conscients de cela et qu’ils sont prêts pour ça », a déclaré l’international Sénégalais.