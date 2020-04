Real Sociedad : Pas de reprise de l'entraînement

Copyright : Panoramic

Alors que le club basque l'avait annoncé la veille, il a finalement renoncé à reprendre l'entraînement dimanche.

Les joueurs s'entraîneront... chez eux

Premier club de Liga à vouloir reprendre les entraînements en pleine pandémie de coronavirus, la Real Sociedad a annoncé faire machine arrière ce dimanche. Le tollé suscité par cette décision dans une Espagne très touchée par le COVID_19 a eu raison de la volonté du club basque de faire venir ses joueurs au centre d'entraînement de Zubieta pour y effectuer des sessions individuelles.« Nous sommes pleinement conscients de la responsabilité que nous avons et, par conséquent, la Real Sociedad travaille à concevoir un retour au travail pour tous nos athlètes et employés qui, selon les mesures de sécurité établies par les autorités,», a indiqué le club basque via un communiqué officiel. La Sociedad a ajouté que ses athlètes continueraient à s'entretenir à leur domicile.