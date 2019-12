Real Sociedad : Le (faux) départ de Martin Odegaard à Manchester City

La quatrième journée de la Ligue 1 Sénégalaise risque d’être épique. En effet, pour ce week-end, on assistera au derby de la Petite-Côte entre les académiciens de Diambars et le Stade de Mbour. On assistera aussi à des classiques de la Ligue 1 Sénégalaise entre le Jaraaf de Dakar et le Casa Sport. Après trois journées de Ligue 1 Sénégalaise, le Dakar Sacré-Cœur occupe la première place du classement du championnat sénégalais avec 7 points au compteur. Ce week-end, les académiciens tenteront de continuer sur cette lancée face à Teugueth Fc (7 points - +4). Ce dernier a aussi le même nombre de points que son adversaire du jour, mais a un plus mauvais goal average. Ce match entre le premier et le deuxième du classement est le choc de cette 4ème journée. En levée, la 4ème journée débute avec un derby de Mbour. En effet, Diambars accueille le Stade de Mbour. Les deux formations se croisent, ce samedi, au stade Fodé Wade de Saly, pour le compte de la quatrième journée de l’élite de football sénégalais. Dimanche, Jaraaf qui connaît un mauvais début de saison, reçoit le Casa Sport. Cette rencontre entre les deux équipes est une classique de la Ligue 1 Sénégalaise. Programme Samedi 28 décembre 16h : Diambars - Stade de Mbour 16h : Génération Foot - As Douanes 16h30 : Teungueth fc – Dakar Sacré-Cœur 17 h : Niarry Tally - As pikine Dimanche 29 16h 30 : Mbour Petite Côte - Cneps 16h 30 : Jaraaf - Casa Sport 17h : Ndiambour - Us Gorée