Real - Morientes: "Pogba serait une bonne recrue pour le Real Madrid" (vidéo)

Le technicien franco-congolais est très déçu de prestations de son équipe lors des différentes rencontres disputées à cette grande fête du football du content. En fin contrat depuis février 2017 et sous la pression de tout bord, Jean Florent Ibenge n’exclut possible pas son départ après cette 32édition de la CAN. Mais avant tout, il propose une réunion d’évaluation avec les cadres de l’équipe nationale et la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA) afin que tout soit tiré au clair. « On sort aujourd’hui avec beaucoup de regrets du fait qu’on ait pas marquer ces buts-là. Puisqu’on avait cette possibilité de le faire et on l’a pas fait. Ça fait un moment que coach Ibenge est là. Donc la suite vous l’aurez très bientôt (…) C’est fort possible que cela soit mon dernier match avec les Léopards. On attend parler avec le président. C’est fort possible ». a déclaré Florent Ibenge.En fin avril dernier, le ministre national des sports et loisirs avait annoncé qu’il va proposer au sélectionneur national de la RDC un nouveau contrat d’objectif pour une durée de 4 mois. Un contrat que Florent Ibenge n’a jamais accepté de signer.