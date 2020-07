Real Madrid : Zinedine Zidane évoque la situation de James

Une prolongation ou la porte en 2021 ?

PSG : Neymar n’est pas intransférable https://t.co/xmiJ39e3ZH — Foot 365 (@foot365) July 12, 2020

Courtisé depuis quelques années par son ancien club, le FC Barcelone, l’attaquant de 28 ans continue de faire l’objet de nombreuses rumeurs dans la presse catalane. Et si les conditions d’un transfert pour cet été sont loin d’être réunies, selon l’Equipe, la direction du club de la capitale aurait décidé d’étudier toutes les offres « volumineuses » qui arriveraient lors des prochaines semaines pour l’ancien catalan. Le feuilleton Neymar pourrait donc repartir de plus belle avec une nouvelle saison après avoir été annoncé proche des Blaugrana l’été dernier.Sous contrat avec les Champions de France en titre jusqu’en juin 2022, l’attaquant de la Seleção pourrait soit décider de prolonger son aventure au sein de l’équipe de Ligue 1 avec un nouveau contrat ou bien quitter le club l’année prochaine. Ce serait les deux options qu’envisage le directeur sportif Leonardo toujours selon le média sportif. « Ils ont encore deux ans de contrat, et on pense plutôt à l’après avec eux. On veut avancer », avait déclaré, il y a quelques semaines, le responsable brésilien au Journal du Dimanche au sujet de l’avenir de ses deux stars ; Neymar et Kylian Mbappé.A lire aussi >> PSG : prolongation de Mbappé ? De nouvelles précisions sont tombées !