Real Madrid : Zidane revient sur l'adaptation de Ferland Mendy

« Sans contester la supériorité » du LOSC sur la rencontre, Olivier Dall'Oglio a regretté l'absence de chance de son équipe dijonnaise.

Dall’Oglio a cru au hold-up

Brest est vite revenu sur terre. Trois jours après le festival à domicile contre Strasbourg (5-0), les Bretons se sont inclinés à Lille ce vendredi (1-0). Une défaite laisse le compteur brestois bloqué à cinq points pris en 8 déplacements en championnat depuis le début de la saison. « C'était un match compliqué face à une belle équipe de Lille, bien organisée, bien structurée, a reconnu Olivier Dall’Oglio après la rencontre. En première mi-temps, on a eu du mal à garder le ballon, on n'est pas sorti assez nettement. Les ballons revenaient souvent et on était loin du compte. Il nous manquait un peu de peps. »Les Brestois n’ont toutefois pas été aidés par les circonstances défavorables. Touché à l’échauffement, Ibrahima Diallo « a dû être remplacé à la dernière minute » par Haris Belkebla, comme l’a rappelé Dall’Oglio. « Puis (Jean-Charles) Castelletto se blesse vite et durant cette période de flou, on prend un but, a soufflé le coach breton. On n'a pas eu trop de chance sur ce match, sans contester la supériorité de Lille. » Elle était indéniable, même si le promu est resté dans le match grâce à une grosse prestation de Gautier Larsonneur, auteur de 9 arrêts. Dall’Oglio s’est même pris à rêver du hold-up parfait. « Sur la fin de match, je pensais qu'on pouvait faire mieux avec un peu plus de lucidité. » Sans succès.