Real Madrid : Zidane répond à la rumeur Mourinho (vidéo)

Auprès du Journal du Dimanche, Benjamin Pavard a avoué ne pas avoir voulu quitter Stuttgart, après la Coupe du Monde.

Pavard : « On s'est relâchés inconsciemment »

Sacré champion du monde en 2018 avec les Bleus, Benjamin Pavard aurait pu, dans la foulée, rejoindre un club de haut standing afin de poursuivre sa progression.« Je ne me voyais pas partir comme un voleur alors que je dois beaucoup à ce club qui m'a fait venir de Lille en 2016, a affirmé le latéral français au Journal du Dimanche. Dans ma tête, c'était clair depuis longtemps que j'y ferais une saison de plus. Malheureusement, on est descendus en deuxième division. » Les Souabes ont effectivement été relégués en mai et leur défenseur de 23 ans a rejoint le Bayern Munich, avec lequel il s'était officiellement engagé plusieurs mois auparavant.A l'instar de plusieurs de ses coéquipiers en sélection (Adil Rami, Steve Mandanda, Presnel Kimpembe, Steven N'Zonzi...), Pavard a vécu une saison post-titre mondial particulièrement compliquée. « De l'extérieur, on n'imagine pas le stress de deux mois passés en vase clos, à ne penser qu'à la finale du Mondial, a-t-il assuré.La fin de cette histoire extraordinaire ne pouvait qu'être dure. De retour dans nos clubs, on s'est relâchés inconsciemment. Donc les six premiers mois ont été éprouvants pour moi et pour d'autres. » Avant d'ajouter : « Et aujourd'hui, je ne pense qu'à l'avenir avec le Bayern. »