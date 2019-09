Real Madrid - Zidane: « On est une équipe forte » (vidéo)

EXCLUSIVE: Neymar Jr says he used to 'explode' as he opens up about his mental healthhttps://t.co/B4UDGS7pKv pic.twitter.com/jQ325Y6Q9A — Mirror Football (@MirrorFootball) 24 septembre 2019

NEYMAR SORT D’UNE PÉRIODE NOIRE

NEYMAR : « C’EST NORMAL P OUR LES ÊTRES HUMAINS D’ÉCHOUER »

« Je veux être le meilleur footballeur du monde. C’est aussi simple que ça. » Le Daily Mirror conclut ainsi l’entretien réalisé avec Neymar, interrogé dans le cadre de son partenariat avec Diesel. Il ne faut pourtant pas s’y tromper, c’est un exercice d’humilité et de contrition auquel s’est livré l’attaquant du PSG dans les colonnes du tabloïd britannique. Discret sur sa personnalité, en particulier depuis son arrivée à Paris, l’international brésilien l’a abordée en profondeur avec le Mirror. « Je ne suis pas bavard, a-t-il reconnu d’emblée. Je suis un gars très réservé, je garde les choses pour moi.J’essaie de m’améliorer là-dessus. A chaque fois que je dois avoir une discussion avec quelqu’un, j’essaie de parler. Et je pense que ça me fait du bien. » Souriant depuis son retour avec Paris, après avoir pourtant tenté tout l’été d’organiser son retour au FC Barcelone, Neymar parait en phase avec lui-même. Ce que confirment ses prestations depuis son « come-back » sur les terrains, avec la Seleçao comme avec le PSG, à qui il a donné la victoire contre Strasbourg (1-0) puis Lyon (0-1) de deux gestes géniaux en fin de match. « Je pense que quand tu es bien mentalement, les choses arrivent naturellement. Tu as plus de chances de faire les bonnes choses. »Il a ainsi vécu des derniers mois compliqués, entre sa rechute au pied droit en janvier dernier, sa claque à un spectateur après la finale de la Coupe de France et les accusations d’agression sexuelle pour lesquelles il a finalement été blanchi.Le natif de Mogi das Cruzes le reconnait sans mal, il est loin d’être irréprochable. « Parfois c’est dur parce que tu dois toujours être parfait, c’est impossible en tant qu’être humain, a soufflé Neymar. J’ai déconné plusieurs fois et retrouver toute la confiance que j’avais a un prix élevé. Mais je pense que c’est normal pour les êtres humains d’échouer, ça fait partie de la vie et tu grandis et apprends de ces erreurs. » Comme dans la gestion de cette célébrité qui l’a touché il y a plus d’une décennie. « Quand elle t’arrive, ça devient un peu étrange, mais tu t’y habitues. Je me sens fier et heureux. Je suis très honoré d’être une personne qui est un exemple pour d’autres. C’est un encouragement.» La recette du bonheur pour un joueur qui en a besoin pour évoluer à son meilleur niveau.