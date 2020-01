Real Madrid - Zidane: «On espère récupérer Hazard rapidement» (vidéo)

Victime d'une blessure à la cheville face au(2-2) en, en novembre dernier, la super star belge du Eden Hazard (29 ans, 8 matchs et 1 but en Liga cette saison), est sur la bonne voie. Son coach,, s'est en effet montré rassurant sur l'évolution de sa blessure :"Eden recommence à toucher le ballon. À partir de lundi, il travaillera avec un rythme plus soutenu, peu à peu. On est content que sa blessure évolue bien", a affirmé le technicien franco-algérien en conférence de presse.A lire aussi >> Zinédine Zidane et le Real Madrid, les clés du renouveau