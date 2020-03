Real Madrid - Zidane : « Notre plus mauvais match »

Mo Salah becomes the first Liverpool player since Michael Owen to score 20 goals in all competitions for three consecutive seasons ⚽️#LFC #LIVBOU #PL pic.twitter.com/3SoM50f7C0 — Soccerlens (@soccerlens) March 7, 2020

➡️ ⚽ @MoSalah devient Ambassadeur du réseau "Instant Network Schools". ➡️ .@VodafoneFdn et le HCR ont investi 26 millions d’euros dans l’expansion du programme 📚 📙 👩🏾‍🎓 ➡️ Objectif 👉🏾 255 nouvelles écoles d'ici 2025https://t.co/snLhx443bh — Le HCR (@Le_HCR) March 9, 2020

70 Premier League goals in 100 games for Mohamed Salah 🇪🇬👑 Relentless 😍pic.twitter.com/rUc9ki1vY9 — Goal (@goal) March 9, 2020

Mohamed Salah joue actuellement son 1️⃣0️⃣0️⃣e match de Premier League avec Liverpool.



⚽️ 70 buts

🎯 24 passes décisives



Impliqué dans 94 buts. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/MDHfL6FEpC — Actu Foot (@ActuFoot_) March 7, 2020

Ce but lui a permis d'égaler un record de Michael Owen, la légende des Reds, qui était le dernier joueur de l’équipe anglaise à marquer 20 buts ou plus durant trois saisons consécutives (entre 2000 et 2003). Le Pharaon a atteint la barre des 20 buts pour la troisième fois consécutive, soit depuis avoir rejoint les Reds (44 en 2017/2018, 27 en 2018/2019). Il ne compte pas s'arrêter là ! A lire aussi >> Liverpool : Virgil Van Dijk refuse de comparer Salah à Messi et Ronaldo