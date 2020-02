Real Madrid : Zidane élogieux envers Guardiola

L’ancien grand joueur néerlandais, Ruud Gullit, estime qu’il y a de sérieuses chances pour que Guardiola délaisse Manchester City si la sanction de l’UEFA est maintenue.

A moins d’obtenir gain de cause lors de sa décision en appel, ou une intervention salvatrice du TAS, Manchester City ne participera pas aux deux prochaines éditions de la Ligue des Champions. Un scénario catastrophe auxquels les supporters de l’équipe anglaise ne veulent pas trop croire pour l’instant. Et pour cause ; au-delà de ce qu’un tel purgatoire générerait comme frustration, ils risquent de voir leur formation s’affaiblir avec le départ des meilleurs joueurs et peut-être même celui de leur entraineur. Ce dernier a promis qu’il descendra avec le club en troisième division s’il le faut, mais certains observateurs ne croient pas à ses dires. C’est le cas entre autres de Ruud Gullit.

« Pour Guardiola, la Ligue des Champions est le Saint-Graal »

L’ex-légende du football néerlandais pense que le coach catalan aime trop la plus belle des compétitions européennes pour pouvoir s’en passer pendant deux saisons complètes. « Je pense que c'est possible qu’il parte, oui. Pep est déterminé à remporter la Ligue des champions, c'est son Saint Graal, a indiqué le Ballon d’Or 1987 dans un entretien donné à Goal/Spox. Après son passage au Barça, il ne l'a plus remporté. Il en était proche, mais pour un certain nombre de raisons, il n'a pas pu le récupérer ».

Avec City, Guardiola n’a d’ailleurs même pas réussi à atteindre les demi-finales de l’épreuve reine. Mais, pour Gullit, cela ne ternit en rien son travail et encore moins sa réputation. « C'est un très bon entraîneur. Je l’apprécie parce qu'il a laissé quelque chose dans chaque club où il est passé. Il n'a pas remporté la Ligue des champions avec le Bayern, mais il a changé le style de jeu de l'équipe jusqu’à marquer les esprits sur la scène internationale. Pep a son propre style et tout le monde aime son football, même à Manchester City ». Guardiola a encore une opportunité (au moins) de mener les Eastlands sur le toit de l’Europe. Cet immense challenge commence mercredi à l’occasion d’un choc contre le Real Madrid à Bernabeu.