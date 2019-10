Real Madrid - Zidane : ''Avec Pogba, on s’est croisé par hasard''

Interrogé après le succès de vendredi soir face à Nice (4-1, 10eme journée de Ligue 1), Thomas Tuchel, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, n’est pas pleinement satisfait.

Tuchel : « Di Maria a beaucoup de confiance »

Alors que le Paris Saint-Germain s’est logiquement imposé sur la pelouse de Nice (4-1, 10eme journée de Ligue 1), vendredi soir, Thomas Tuchel regrette la baisse de régime de son équipe après la pause. Le club de la Capitale avait les moyens de se mettre à l’abri plus rapidement face aux coéquipiers de Dante. « Ce n’était pas facile, ce n’est jamais facile, a indiqué le technicien allemand au micro de beIN Sports. C’était une très bonne première mi-temps. On a contrôlé le match. On a eu beaucoup d’occasions. Ce n’était pas possible pour Nice de beaucoup jouer. On a défendu ensemble, c’était avec beaucoup d’intensité. En deuxième mi-temps, on a oublié de fermer ce match. Sur des contre-attaques, on a eu de grandes occasions. On a manqué de précision pour faire le troisième but. On a perdu un peu le rythme.On a fait des erreurs faciles. Malheureusement, c’était 2-1. Après, c’est toujours compliqué de retrouver la concentration avec l’ambiance, mais on l’a fait. Avec les deux cartons rouges (ndlr : pour Wylan Cyprien et Christophe Hérelle), c’était plus facile de contrôler le match. (…) Benfica ? Oui, je pense que nous sommes prêts. On n’a pas le choix. J’attends un match très intense. On a trois jours pour le préparer. »Par ailleurs, l’ancien coach de Mayence et de Dortmund est revenu sur la performance XXL d’Angel Di Maria, auteur d’un doublé. « Si tu peux observer Angel pendant l’entraînement, tu peux penses qu’il n’a pas un pied mais une main. Il peut contrôler le ballon comme une autre personne avec la main. Avec lui, c’est toujours possible. Il a beaucoup de confiance.