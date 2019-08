Real Madrid: Zidane aurait appelé directement Sadio Mané pour le convaincre !

Il parait que le profil de l'international sénégalais n'a finalement pas été validé par Florentino Pérez et malgré le coup de fil de Zidane, le Reds est finalement resté chez les Reds. Pourtant l’été dernier après la finale de Ligue des champions entre le Real et Liverpool, Perez a tout fait pour recruter Sadio.Après sa belle saison 2018-2019, c’est normal que l’attaquant des reds attire encore les plus grands clubs. Vainqueur de la ligue des champions et co-meilleur buteur de la Premier League, Sadio est toujours désiré par les grands écuries.A lire aussi >> Les confessions intimes de Mané « Ma mère ne me regarde pas jouer à la télé !»