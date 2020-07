Real Madrid : Zidane agacé sur Bale et James Rodriguez

Après la victoire du Real Madrid contre Bilbao, Zinedine Zidane a été interrogé au sujet de Gareth Bale et James Rodriguez. Ce qui l’a un peu agacé.

Bale et James Rodriguez ont peu joué cette saison



Zidane : « Vous me demandez toujours exactement la même chose »

Tout va bien pour le Real Madrid. Avant de retrouver la Ligue des Champions en août pour disputer son huitième de finale retour contre Manchester City, le club de la Capitale trône en tête de la Liga. A quatre journées de la fin du Championnat d’Espagne, ça sent bon le titre pour les Merengue qui comptent quatre points d’avance sur le FC Barcelone. Dimanche, dans le cadre de la 34eme journée de Liga, les partenaires de Karim Benzema ont décroché un nouveau succès le terrain de l’Athletic Bilbao (1-0). Une précieuse victoire qui a encore porté la marque de Sergio Ramos, auteur de l’unique but sur penalty. Comme jeudi à Getafe (1-0).Le Real Madrid engrange les séries de trois points et a profité à plein des deux matchs nuls consécutifs concédés par le Barça devant le Celta Vigo (2-2) et l’Atlético de Madrid (2-2) la semaine passée. Zinédine Zidane en profite pour faire tourner son riche effectif et faire jouer aussi ses hommes en forme. Benzema fait évidemment partie de ceux-là. A côté, James Rodriguez et Gareth Bale ne jouent pas beaucoup… Les deux joueurs ne semblent pas très concernés il faut dire. Le Colombien (10 matchs toutes compétitions confondues cette année, un but) n’aurait pas une hygiène de vie très sérieuse, tandis que le Gallois (19 matchs, 2 buts) passerait beaucoup de temps sur les greens de golf.Interrogé dimanche après la victoire contre Bilbao sur la situation des deux éléments offensifs qui devraient quitter le club cet été, Zidane a répondu, non sans une pointe d’agacement. « James (Rodriguez) ne voulait pas être dans l’équipe pour des raisons personnelles et Gareth (Bale) est avec nous. Il y a beaucoup de joueurs ici et je dois faire des choix, a répondu l’entraîneur français du Real Madrid. C’est vrai que ça fait deux matchs qu’il ne joue pas. Mais je ne vais pas changer ma façon de faire. Vous essayez toujours de trouver des choses à dire sur les joueurs. Vous pouvez me demander, ce n’est pas un problème pour moi mais vous me demandez toujours exactement la même chose. Vous me demandez si Gareth va jouer mais moi, j’essaie d’impliquer mes 25 joueurs autant que possible ».