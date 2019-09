Real Madrid : Varane évoque son avenir

Pour Téléfoot, Raphaël Varane a expliqué son choix de prolonger cet été son contrat avec le Real Madrid.

Pisté par le Paris Saint-Germain et Manchester United lors du Mercato d’été, le défenseur central international français Raphaël Varane (26 ans) a choisi de rester au Real Madrid. Interrogé par nos confrères de Téléfoot, l’ancien joueur de Lens est revenu sur cette décision. « J'ai décidé de rester à Madrid, a indiqué le natif de Lille, qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Merengue. Il faut toujours avoir des objectifs très élevés. » Et parmi ceux-ci, il y a évidemment la Ligue des Champions, La Maison Blanche se trouvant dans la poule de Bruges, de Galatasaray et… de Paris. « On s'attend à un adversaire très motivé, a indiqué le champion du monde 2018 dans un entretien accordé à l’AFP. C'est une très belle équipe, avec un effectif très complet avec des joueurs de haut niveau. Cela sera un match de très haut niveau et j'espère qu'on pourra y obtenir nos premiers points de la saison de Ligue des Champions. Ce qui me fait le plus peur dans cette équipe ? C'est l'ensemble.Il faudra faire un match complet pour gagner. »