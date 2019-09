Real Madrid : Varane évoque le cas Neymar

Alors que le Real Madrid se rendra sur le terrain du Paris Saint-Germain pour la première journée de Ligue des champions, Raphael Varane est revenu sur le cas Neymar.

Varane : « Navas se transcende dans les instants-clés »

Suspendu, Neymar ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes mercredi (21h00) à l'occasion du match entre le PSG et le Real Madrid. En instance de départ, le prodige brésilien aurait d'ailleurs pu rejoindre les troupes de Zinédine Zidane durant le Mercato. Même si cela ne s'est pas fait, Raphaël Varane se souvient que l'été a été particulièrement prolifique en rumeurs. « Ça a fait beaucoup de bruit, a raconté le défenseur formé à Lens au Parisien. Au club, on ne l'a pas évoqué avec insistance, car on était déjà concentrés sur notre début de saison. Chaque jour, il y avait de nouvelles annonces.(...) J'accueille toujours les rumeurs avec des pincettes. Tant qu'une négociation n'est pas conclue, je prends du recul. »Le prêt d' Alphonse Areola au Real, en revanche, a abouti.« Il est très content de venir à Madrid, a affirmé Varane. On ne sait pas ce qu'il peut se passer pour la place de titulaire. Dans le football, tout va très vite. A Madrid, on a la chance d'avoir deux très bons spécialistes. On verra bien. » Dans le même temps, Keylor Navas a fait le chemin inverse et a rallié le club de la Capitale. Le champion du monde 2018 n'a pas tari d'éloges au sujet de son ancien coéquipier. « Il se transcende dans les instants-clés, notamment en Ligue des Champions, a-t-il assuré. Avec nous il avait ainsi multiplié les arrêts exceptionnels, apportant très largement sa contribution à nos titres européens. »