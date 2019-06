🔴Real Madrid: visite médicale pour Ferland Mendy !

[Stat 📊] A seulement 14 ans, Youssoufa Moukoko a explosĂ© son championnat U17 avec le Borussia Dortmund ! Le jeune buteur a terminĂ© sa saison avec le record de buts en Bundesliga U17 avec 46 buts en 25 matchs soit 1 but toutes les 42 minutes. (đŸ“· Squawka) pic.twitter.com/pR5SCwUhU5 — đŸ‡«đŸ‡·Fußball Meister ℱ đŸ‡©đŸ‡Ș (@fu_meister) 2 juin 2019

NĂ© Ă YaoundĂ© mais courtisĂ© par
 l’Allemagne !

Moukoko vise la C1 et le Ballon d'Or !

La star du moment enc’est bien lui. A seulement, le jeune prodige germano-camerounais du, ne cesse d'affoler la planĂšte foot par son exceptionnelle prĂ©cocitĂ© et ses statistiques impressionnantes. A lire aussi >> Quand Karamoko Dembele humilie le FC Barcelone (vidĂ©o) En effet, Ă©voluant au sein desdu club allemand depuis ses
, le natif dea achevĂ© l'exercice 2018/2019 avec l'incroyable total deen seulementdans son escarcelle, soit l’impressionnante moyenne d'un but toutes lesNĂ© Ăen 2004,a Ă©tĂ© recrutĂ© par leen juillet, oĂč il a intĂ©grĂ© directement lesdu club, vu sa corpulence (1,78 m et 75 kg Ă 14 ans), et son talent hors-norme. Depuis qu'il a dĂ©barquĂ© chez le club de la Ruhr, le surdouĂ© germano-camerounais a fait trembler les filets Ăreprises en seulementapparitions. Il n’en fallait pas plus pour enflammer les tabloĂŻds allemands qui affirment cette semaine que l'actuel international allemand, Ă©ligible Ă©galement avec le, pourrait bien vĂȘtir dans quelques annĂ©es le maillot de la
 En effet, le joyau africain ne laisse pas indiffĂ©rent la FĂ©dĂ©ration allemande qui Ă©tudierait sĂ©rieusement la possibilitĂ© d’en faire unĂ l’horizon de la Coupe du Monde 2022. Les instances dirigeantes du football allemand, suivent attentivement de nombreux jeunes talents susceptibles de reprĂ©senter laeten fait partie.La(FĂ©dĂ©ration Camerounaise de Football) se doit ainsi de rĂ©agir rapidement afin de couper court Ă toutes ces spĂ©culations et amener ainsi le jeuneĂ opter pour la nation de ses parents. En attendant, le crack duaffiche dĂ©jĂ de grandes ambitions pour son avenir: «» , a-t-il lĂąchĂ© Ă SportBild . Talent et ambition peuvent emmener au sommet. S'il poursuit sur cette voie, nul doute que l'enfant deaura toutes les chances d’atteindre ses objectifs Ă l’avenir !