Real Madrid : Une première pour Zidane

Depuis sa pris de fonction, l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane n'avait jamais encaissé quatre buts avant la rencontre face à la Real Sociedad (3-4).

