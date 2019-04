Real Madrid : Un transfert ? Varane a changé d'avis

Selon Marca, Raphaël Varane aurait changé d’avis et ne souhaiterait plus quitter le Real Madrid à la fin de la saison.

A Madrid depuis 2011, Raphaël Varane est désormais un des cadres du vestiaires merengue. Mais ces dernières semaines, on apprenait que le défenseur français de 26 ans se posait des questions sur son avenir en dépit d’un contrat le liant au Real jusqu’en 2022. L’ancien Lensois souffrait alors d’un manque de reconnaissance malgré quatre victoires en Ligue des Champions et une Coupe du Monde remportée avec l’équipe de France. Un départ a clairement été envisagé , et la piste menant à Manchester United a même été avancée par la presse anglaise. Entre-temps, Zinedine Zidane a remplacé Santiago Solari sur le banc du champion d’Europe en titre et la donne semble avoir changé. Selon Marca,Les dernières discussions avec le club l’auraient rassuré et une prolongation de contrat pourrait même venir sceller ce revirement. Avec, on l’imagine, une revalorisation salariale à la clé.