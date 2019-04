Real Madrid : Un fils de Zizou en Ligue 2 ?

Cristiano Ronaldo a donné sa bénédiction pour le recrutement de la nouvelle pépite portugaise, João Félix. Mais la Juventus devra mettre le prix pour attirer le joueur de Benfica. (A Bola) pic.twitter.com/y5PVIt9sSW — JUVE FAN INFO FR 🇫🇷 (@JuveFanInfoFR) 22 avril 2019

A trois mois de l’ouverture du mercato estival 2019, les rumeurs de transferts vont bon train notamment chez les cadors européens. A en croire le journal portugais A Bola , très impliqué dans le futur de son club, pousserait fortement auprès de la direction de lapour recruter son jeune compatriote,(19 ans).En effet, et en cas de départ de annoncé partant l'été prochain , le quintuple Ballon d’Or souhaiterait que ses dirigeants recrutent la pépite de, présentée comme étant la future star du football lusitanien et mondial. Révélation de l’année en Liga NOS,, 19 ans seulement, ne cesse de briller sous les couleurs des champions du Portugal avec notamment l’impressionnant total deréalisations etpasses décisives dans son escarcelle toutes compétitions confondues (11 buts et 6 offrandes en 2019 !)Sous contrat jusqu'enavec son club formateur, le jeune joueur pourrait se montrer sensible à l'intérêt turinois. Toutefois, et selon la presse italienne, les dirigeants lisboetes, n’ont pas à l’heure actuelle l’intention de se départir de leur pépite et ils exigeraient des clubs intéressés, un chèque d’un montant minimum de… De quoi refroidir les ardeurs de la "" ? A lire aussi >> Juventus: Cristiano Ronaldo a tranché pour son avenir !