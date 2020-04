Real Madrid : Un ancien ne tarit pas d'éloges pour Benzema

Le PSG s'intéresse à Thomas Partey, dont la clause de départ est de 50 M€.



Alors que Foot Mercato nous apprenait que le club Francilien est sur les traces de Lorenzo Pellegrini, le milieu Italien de l'AS Rome, dont la clause libératoire est abordable de 30 M€, un autre nom est cité. Il s'agit de Thomas Partey qui se trouve sur la short-list du PSG, selon les informations de RMC dévoilées ce lundi soir. Pilier du milieu de l'Atlético Madrid depuis trois saisons, le joueur de 26 ans a été souvent bloqué par Diego Simeone qui ne voulait pas le voir partir. Mais cet été, les choses semblent changer et il serait difficile de retenir le joueur dont le contrat se termine en 2023 mais la clause libératoire est très abordable, soit de l'ordre de 50 millions d'euros. Le joueur qui a marqué 9 buts en 26 sélections avec les Black Stars est apprécié pour ses qualités d'athlète, lui qui ne se fatigue jamais au milieu. Doué en récupération de balle comme en relance, c'est l'exemple parfait du relayeur moderne. Les négociations entre les deux clubs n'ont pas encore commencé mais le PSG ne tardera pas à passer à l'action pour convaincre le Ghanéen de renforcer ses rangs, dès cet été. Le PSG doit toutefois faire attention à un sérieux prétendant qui s'appelle Arsenal. Les Gunners ont déjà lancé les grandes manœuvres pour recruter le joueur. Mais le club de Thomas Tuchel semble avoir des meilleurs arguments avec notamment une qualification en Ligue des Champions et des moyens financiers plus importants que le club Londonien, qui est mal au point en Premier League et qui a de la peine à attirer des stars ces dernières années. A lire aussi >> Mercato : le père de Thomas Partey confirme un intérêt d'Arsenal