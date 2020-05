Real Madrid : Un ancien déconseille au club de recruter Pogba

L'ex-milieu du Real Madrid Uli Stielike déconseille à son ancien club de signer Pogba.

« Le Real a besoin de joueurs qui se sacrifient pour l’équipe »

Le Français Paul Pogba continue de voir son nom alimenter la rubrique des transferts. Même s’il se fait discret depuis quelques mois,Et le Real Madrid émerge toujours comme la destination la plus probable pour le talentueux milieu de terrain s'il venait à quitter les Diables Roues. Zinedine Zidane, le coach merengue, ayant très souvent exprimé son admiration envers son compatriote. Mais est-ce qu’un mariage entre "La Pioche" et le ténor espagnol serait une bonne idée ? Un ancien de la Casa Blanca juge que non.Uli Stielike, l’ex-milieu de terrain allemand et qui a porté les couleurs merengue pendant 8 ans (de 1977 à 1985),"Si vous voulez revenir à l’ère des Galactiques, peut-être que ça serait une bonne idée oui, a-t-il confié dans un entretien au quotidien AS. Mais je suis plus en faveur du recrutement des joueurs plus humbles, qui ont beaucoup de talents mais qui se sacrifient aussi pour l’équipe ». Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real n’a pas vraiment compté de footballeurs extravagants dans son effectif. Stielike en convient, mais souligne qu’il « n’y a qu’un seul Cristiano » et que « toute équipe a besoin d’un temps d’adaptation lorsqu’une pièce essentielle du dispositif s’en va ».