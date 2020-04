Real Madrid : Toni Kroos dément

Jadon Sancho serait bien inspiré de rester au Borussia Dortmund, à en croire son coéquipier Marco Reus.

Auteur d’une saison 2019/2020 exceptionnelle avec presque 30 gestes décisifs réussis, le stratège anglais Jadon Sancho attise les convoitises de toutes parts. Le talentueux ailier est surtout annoncé en Premier League, où plusieurs cadors lui font les yeux doux actuellement.Et l’intéressé est également tenté par un retour au bercail afin de franchir un palier et s’inscrire comme l’un des meilleurs à son poste au monde.Logiquement, du côté du BVB, on espère que l’ex-sociétaire de Manchester City fera un autre choix. Les dirigeants œuvrent dans cette optique, et c’est aussi le cas des joueurs de l'équipe première. Par exemple, le capitaine Marco Reus a même tenu à faire passer un message par exemple à son jeune partenaire,. « Il devrait rester encore un an, peut-être deux même, à Dortmund ", a déclaré Reus. « À mon avis, il n'y a actuellement rien de mieux pour lui. Il pourra faire le grand saut plus tard. Lorsqu’il sera un joueur encore plus complet. Là, il faut qu’il continue à se développer avec nous en tant qu’élément essentiel au sein de l’équipe." Pour rappel, Reus a lui-même maintes fois résisté aux approches extérieures et étiré son séjour au Signal Iduna Park. Sancho en fera-t-il de même ?