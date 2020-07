Real Madrid : Thibaut Courtois remporte le trophée Zamora

Eric Maxim Choupo-Moting a révélé les détails de son intégration parmi les stars du PSG dans les colonnes de France Football.

Dans les pages de France Football, Eric Maxim Choupo-Moting est revenu sur son arrivée au PSG et ses premiers contacts avec le vestiaire et ses stars. « Au début, quand je ne les (Mbappé et Neymar) connaissais pas bien, c'étaient des stars. Après deux semaines ici, c'étaient des coéquipiers et même des amis parce qu'on s'entend très bien, qu'on rigole ensemble. Et puis, ils m'ont très bien intégré aussi. C'était facile pour moi. », a confié celui qui a prolongé avec Paris jusqu'en septembre prochain et qui sera présent avec les Parisiens en Ligue des Champions. Choupo-Moting, qui avait posé ses valises au Paris Saint-Germain lors du mercato estival de 2018, estime que le PSG dispose des meilleurs attaquants du monde et considère qu'évoluer avec eux est un privilège.

"Le meilleur secteur offensif du monde"

« Je pense qu'on dispose du meilleur secteur offensif du monde, Kylian Mbappé et Neymar font partie des cinq meilleurs joueurs. Mais c'est aussi une motivation. Je ne veux pas "piquer leur place" mais apporter quelque chose (...) De l'extérieur, tout le monde pense : "Oh, là, là, comment c'est, de vivre avec ces grandes stars ?" Pour moi, on a des joueurs qui font partie des cinq meilleurs au monde. Mais, quand on est ensemble, on ne pense pas à ça. C'est normal. On parle et on blague ensemble, et ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire. On est comme des amis", a encore livré l'attaquant camerounais.