Selon les informations du New York Times, le Real Madrid et un fonds d'investissement négocient la création d'une superligue européenne des clubs avec la FIFA https://t.co/iIQtiBcILd pic.twitter.com/r8pEKo7629

— L'ÉQUIPE (@lequipe) 6 décembre 2019

PEREZ ENCLIN À « RUINER » LE FOOTBALL DES CLUBS POUR FAIRE PLUS D’ARGENT ?



🇪🇸 #RealMadrid

💥 Florentino Perez militerait pour quitter la Liga pour créer une Superligue européenne !

🤔 Bonne ou mauvaise idée ?https://t.co/dSXYs2M8Un

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 6 décembre 2019

CEFERIN EST FERMEMENT OPPOSÉ À L’IDÉE



Real Madrid. Le président Florentino Pérez négocierait la création d’une superligue européenne https://t.co/LlbUOcchxG

— Ouest-France (@OuestFrance) 6 décembre 2019

On croyait avoir tout vu au niveau des inventions, des idĂ©es curieuses ou stratagèmes sans queue ni tĂŞte, il semblerait que l’imagination des grands dirigeants europĂ©ens n’a pas de limite. Selon le New York Times, Florentino PĂ©rez,Â. Et pour parvenir Ă ses fins, il serait mĂŞme prĂŞt Ă retirer son club du championnat espagnol.Ce projet n’a pas encore Ă©tĂ© Ă©voquĂ© de manière officielle, et PĂ©rez a simplement profitĂ© d’une rencontre avec Gianni Infantino, le prĂ©sident de la FIFA, pour lui soumettre la proposition.Comme plusieurs de ses homologues europĂ©ens, il serait convaincu que la Superligue europĂ©enne (un championnat Ă 40 clubs et deux divisions qui regrouperait les meilleurs clubs des cinq grands pays du continent) serait profitable aux grands clubs.Certains hĂ©sitent cependant Ă franchir le pas et c’est pourquoi il soumet ce nouveau plan pour convaincre enfin les plus rĂ©fractaires.ÂUne saison de football sans compĂ©tition domestique ? Cela s’apparente Ă une hĂ©rĂ©sie qui dĂ©fie toute logique. De fait, il est difficile d’imaginer qu’il voit jour, surtout que la Superligue elle-mĂŞme a encore de nombreux opposants. Si PĂ©rez ou l’ECA (l’Association europĂ©enne des clubs) songeaient Ă faire fructifier cette rĂ©forme, ils se heurteraient Ă coup sĂ»r Ă une rĂ©sistance des plus farouches. Et pas uniquement auprès des petits clubs ou FĂ©dĂ©rations de seconde zone. Et pour cause : les compĂ©titions domestiques perdraient tout intĂ©rĂŞt sportif, tout en s’affaiblissant financièrement avec des revenus TV moindres.Aleksandr Ceferin, le prĂ©sident de l’UEFA, aurait dĂ©jĂ eu vent de cette idĂ©e et le Slovène se dit prĂŞt Ă la combattre et faire en sorte qu’elle ne reste justement qu’une simple idĂ©e.« J’ai lu ce plan insensĂ©. Si l’on en croit les informations, elles proviennent d’un seul prĂ©sident de club, et non du propriĂ©taire, et d’un administrateur solitaire dans le football. Il est difficile d’imaginer un schĂ©ma plus Ă©goĂŻste, a-t-il dĂ©clarĂ©. Cela ruinerait clairement le football dans le monde entier : pour les joueurs, pour les fans et pour tous ceux qui sont impliquĂ©s dans ce – le tout pour le bĂ©nĂ©fice d’un nombre rĂ©duit de personnes. »