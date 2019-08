Real Madrid : Sergio Ramos encense Neymar !

« La faute était un réflexe. Je me retourne, je vois Salah et j’enlève de la puissance. J'ai parlé avec Mo’ et il a dit qu'il n’avait rien senti, c'est pourquoi il n'a pas plongé. Avec la VAR, on ne peut pas voir la puissance, c'est difficile pour les arbitres. »



- David Luiz pic.twitter.com/6Ju6Z9xlsf — Arsenal FR (@Arsenal_FRA) 24 août 2019

Salah a mis fait la misère à son ancien coéquipier de Chelsea David Luiz. Il a provoqué un penalty puis a marqué un but en déposant au passage le Brésilien. David Luiz a salué l’honnêteté de l'égyptien sur l'action du penalty : « La faute était un réflexe. Je me retourne, je vois Salah et j’enlève de la puissance. J’ai parlé à Mo et il a dit qu’il n’avait rien senti, c’est pourquoi il n’a pas plongé. Avec la VAR, on ne peut pas voir la puissance, c’est difficile pour les arbitres », a-t-il confié au micro de Sky Sports. A lire aussi >> Liverpool : le geste très classe de Mohamed Salah !