Real Madrid : Sergio Ramos dans de sales draps

Ernesto Valverde : « J'aimerais qu'Ansu Fati passe plus de temps avec nous. S’il va joué avec les U17, nous ne pourrons pas compter sur lui pendant longtemps, s'il va avec les U21, cela coïncidera avec la trêve internationale » pic.twitter.com/jYhGfVZIl3 — Ansu Fati 🇫🇷 (@AnsuFati_FR) 27 septembre 2019

La jeune pépite du Barça grille toutes les étapes. Lancé dans le grand bain fin août face au Betis Séville, il est devenu le plus jeune joueur à marquer en Liga (contre Valence) avant d’être le plus jeune de l’histoire du Barça à disputer un match de Ligue des champions (face à Dortmund). Le joueur né en Guinéé-Bissau en 2002 vient d’obtenir la nationalité espagnole. Selon la Cadena Ser, le joueur qui peut viser les U17, U19 et surtout les Espoirs serait déjà dans la liste des joueurs présélectionnés de la sélection A. Le sélectionneur de la Roja doit annoncer vendredi sa sélection pour les deux matchs de qualification pour l’Euro 2020 face à la Norvège (le 12 octobre) et la Suède (le 15). Si le crack est appelé avec la Roja et qu’il entre en jeu au cours de l’un de ces deux matchs officiels, c’en sera fini des derniers espoirs du Portugal qui a longtemps courtisé le jeune attaquant.