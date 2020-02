Real Madrid : Sergio Ramos critique l'arbitre

Après la défaite du Real Madrid à Levante (1-0), Sergio Ramos a haussé le ton. Le capitaine de la Maison-Blanche a notamment critiqué l'arbitre.

Sergio Ramos décèle un "problème personnel"



Le Real Madrid a essuyé samedi soir un revers inattendu en Liga en perdant face à Levante (0-1). Une contre-performance fâcheuse dans la course au titre et que les Merengue ont eu du mal à digérer. C’est le cas notamment de Sergio Ramos. Toutefois, outre le mauvais résultat enregistré et la faible prestation livrée, le capitaine merengue était surtout mécontent de l’arbitrage. Pour lui, Mr Alejandro Hernandez Hernandez n’a pas arbitré de manière professionnelle, lui adressant un jaune dès la 10eme minute qu’il n’aurait pas dû recevoir. "Je n'aime pas parler des arbitres car ils peuvent faire des erreurs, mais parfois cela vous fait réfléchir", a-t-il pesté au coup de sifflet final.L’expérimenté défenseur est allé plus loin dans sa critique et de ses interrogations concernant l’impartialité de l’arbitre en suggérant que ce dernier avait une dent contre lui. « Les critères sont-ils différents d’une compétition à une autre ? Ils ont sifflé un pénalty contre moi pour une main involontaire lors de la Supercoupe d’Espagne. Aujourd'hui, il y en a deux dans la surface adverse, et elles ne sont pas signalées. Il y a un souci avec Hernandez Hernandez. Les arbitres étaient plus respectueux avant et les capitaines pouvaient leur parler. L'arrogance est quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. Je lui ai demandé s'il avait un problème personnel avec moi et si c’est le cas il devait me le dire afin que nous puissions le résoudre ».L’offensive contre l’homme en noir était certainement parfaitement calculée de sa part.