Real Madrid : Samuel Eto'o élogieux envers Zidane (vidéo)

Courtisé par des formations allemandes, Malang Sarr a révélé à L'Equipe qu'il avait failli quitter Nice durant l'intersaison. Le défenseur des Aiglons s'est finalement ravisé suite au rachat du club par Jim Ratcliffe.

Sarr : « Je n'étais pas sur la même longueur d'ondes qu'eux »

L'été a été particulièrement agité du côté de l'OGC Nice, qui a pris une autre dimension en étant racheté par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe. Ce changement de propriétaire - et de projet - s'est avéré primordial aux yeux de Malang Sarr, qui est finalement resté après avoir sérieusement étudié l'hypothèse d'un départ. « Je n'avais pas senti avec l'ancienne direction une envie ou une ambition égale à la mienne, a avoué le défenseur de 20 ans à L'Equipe. J'arrivais à un moment compliqué, à un an du terme de mon contrat.Ce qui m'a été dit n'était pas à la hauteur de ce que j'avais envie de faire. »« Je n'étais pas sur la même longueur d'ondes qu'eux, et le RB Leipzig et Mönchengladbach sont venus avec des projets plus importants, » a précisé le joueur formé au Gym, qui avait presque bouclé ses valises.a ainsi ajouté l'international Espoirs français. Ce dernier a donc finalement changé d'avis en voyant revenir Julien Fournier (directeur du football) et Jean-Pierre Rivère (président).