Real Madrid - PSG: Beckham, Makélélé, Anelka… Ils ont porté les deux maillots

La scintillante confrontation de la Ligue des Champions UEFA qui mettra aux prises leet le, mardi soir, aura une saveur particulière pouret. Evoluant aujourd'hui à, le véloce ailier argentin et le portier costaricien font partie des rares stars du ballon rond à avoir porté au cours de leur carrière les deux prestigieuses vareuses Merengue et parisienne.Toutefois, et bien avant "" et, sept joueurs ont illuminé la pelouse duet celle du. Coup de projecteur :En juillet 2003, ledébourse 37,5 millions d’euros pour s'offrir la superstar anglaise. Recruté à l’époque des fameux "galactiques", le "spice boy" devient le quatrième joueur le plus cher du Real.Lors de sa troisième année à Madrid, l’international anglais (115 sélections) est nommé joueur de la saison. Mais cette époque qui devait être dorée n’est pas une totale réussite et Beckham ne remporte que deux trophées, la Supercoupe en 2004 et un championnat en 2007.Le 31 janvier 2013, l’Anglais signe un contrat de six mois au, où il terminera sa carrière. Davantage recruté pour son statut que pour sa condition physique,jouera seulement 14 matches à Paris.L’arrivée du milieu de terrain franco-congolais,, aua marqué un tournant dans sa carrière. En 2002, le joueur formé à Brest remporte la Ligue des Champions au côté deet devient une pièce essentielle du club madrilène grâce à ses qualités de récupération et de relance. Le natif dejouera 140 matchs sous les ordres deEn 2008, l’international français (71 sélections) signe aupour y finir sa carrière. Nommé capitaine, l’ancien joueur de Chelsea passera 3 saisons au PSG pour 118 matchs, avant de rejoindre le staff.Anelka dispute son premier match sous les couleurs parisiennes lecontre l’AS Monaco à seulement. Pétri de talent, mais doté d’un fort caractère, le jeune attaquant, qui réalise de bons débuts, revendique plus de temps de jeu et quitte le club de la capitale pourà l’hiver 1997.Seulement deux ans après, il s’engage avec lepour un montant record et devient le cinquième Français à porter le maillot blanc merengue. Mais son passage dans la capitale espagnole ne se passe pas comme prévu. Suite à un différend avec les cadres du vestiaire, l’international français quitte le club pour revenir au, jouant 57 matches pour 18 réalisations avec la formation parisienne.L’Argentin débarque auen 2001 et forme rapidement une rugueuse charnière centrale aux côtés de son compatriote. L’Italo-Argentin devient vite le patron de la défense parisienne et sa hargne lui permet de devenir la coqueluche du. Il dispute 132 rencontres avec le club de la capitale en trois saisons avant de rejoindre Manchester United.En, Heinze rejoint leet devient l’un des défenseurs les mieux payés du monde. Le natif de Crespo est utilisé aussi bien dans l’axe que sur les côtés et remporte le championnat en 2007, puis une Supercoupe d’Espagne, mais sans être un titulaire indiscutable.A l’arrivée desur le banc madrilène en 2013, le prodige espagnol,, joue de plus en plus et se présente comme l'une des révélations de l’année, au point de concurrenceretsur le côté droit de l’attaque madrilène. Il inscrit le premier but de sa carrière dans un « clasico » contre le FC Barcelone.Cependant lorsqueprend l’équipe en mains, le natif de Las Palmas perd du temps de jeu et décide de signer en août 2016 aupour 25 millions d’euros. Mais n’arrivant pas à s’imposer à, et auteur de trop rares apparitions, son passage fut un échec.Après avoir bourlingué en, le polyvalent milieu de terrain franco-malien, Lassana Diarra, s’est engagé avec leenet s'impose rapidement en l’absence de l’habituel titulaire, l'illustre international malienLe numéro 10 sur les épaules, l'originaire dea été souvent utilisé parpour ses qualités de récupérateur et son gros volume de jeu. Il a été aligné à 117 reprises avec les Merengue avant de rejoindre laen 2012.Débarqué auen janvier, "Lass" avait amené son expérience de haut niveau dans le groupe parisien. Toutefois, et depuis l'arrivée dependant l'été de la même année, son statut s'était effrité. Le joueur definit alors de résilier son contrat avec le club de la capitale française avant de mettre un terme à sa carrière en février dernier.1) Nicolas Anelka (Real Madrid 1999-2000 / PSG 1996-1997 puis 2000-2002)2) Gabriel Heinze (Real Madrid 2007-2009 / PSG 2001-2004)3) David Beckham (Real Madrid 2003-2007 / PSG 2013)4) Claude Makélélé (Real Madrid 2000-2003 / PSG 2008-2011)5) Jesé (Real Madrid 2011-2016 / PSG 2016)6) Lassana Diarra (Real Madrid 2009-2012 / PSG 2018)7) Angel Di Maria (Real Madrid 2010-2014/ PSG depuis 2015)8) Alphonse Areola (PSG 2012-2019/ Real Madrid depuis 2019)9) Keylor Navas (Real Madrid 2014-2019/ PSG depuis 2019)