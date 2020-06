Real Madrid - Morientes : « James Rodriguez va briller de nouveau, au Real ou ailleurs »

L'ancien grand attaquant du Real Madrid Fernando Morientes est convaincu que le Colombien James Rodriguez va retrouver son meilleur niveau.

James Rodriguez devrait bientôt boucler sa quatrième saison au Real Madrid. Et, elle ne devrait pas différer des précédentes en terme de bilan. N’entrant pas vraiment dans les plans de Zinédine Zidane, l’ancien monégasque n’a pas pu exprimer son talent et se rendre utile à sa formation merengue (seulement 13 matchs joués et 1 but marqué, toutes compétitions confondues).par rapport à son avenir car il ne peut se permettre de vivre une autre année comme celle-ci. En attendant de savoir quelle suite il veut donner à sa carrière, l’international colombien peut apprécier les conseils et le soutien extérieurs. Et, en ce sens, des paroles d’un ancien de la Casa Blanca doivent lui faire très plaisir. Un certain Fernando Morientes a tenu à« Nous parlons d'un joueur extraordinaire, mythique en Colombie et au sein de son équipe nationale, a déclaré l’ex-joueur espagnol à la radio El Espectador. Durant son premier passage au Real Madrid, James a eu des matchs extraordinaires et a démontré son talent, qu'il a mis en pratique avec des buts merveilleux. Il a dû partir et maintenant qu'il est de retour, il n'a pas eu l'implication que lui ou les fans auraient sûrement voulu. Mais réussir au Real Madrid est très difficile à cause de la compétition, et il occupe lui-même une position où il y a beaucoup de joueurs talentueux et prometteurs. Cela dépend aussi du type de joueur que l'entraîneur veut. Dans ce cas, Zidane pense sûrement qu'il y en a d'autres qui réussissent mieux . Pour moi, James est un joueur extraordinaire et je suis convaincu que nous le reverrons briller au Real Madrid ou ailleurs ».Morientes sait parfaitement de quoi il parle, lui qui a connu la gloire avec les Merengue, avant de se retrouver dans l’ombre et être contraint de s’exiler (à Monaco puis à Liverpool) pour retrouver du temps de jeu et pouvoir démontrer son savoir-faire.