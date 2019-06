Real Madrid - Mendy : «Un honneur de côtoyer Zidane» (vidéo)

A la veille de son premier match contre la Guinée ce samedi (20h GMT), Nicolas Dupuis s’est montré détendu en conférence de presse. "Très heureux nous les Malgaches d’être ici parmi vous et à la CAN. Beaucoup d’équipes nous sommes bien évidemment sur le papier supérieures mais on est là aujourd’hui avec l’envie de bien faire les choses, de faire plaisir au peuple malgache et de montrer qu’on a aussi des qualités. On s’est préparé le mieux possible et on a envie de créer la surprise", a-t-il lancé. Dans le groupe B, le Madagascar et le Burundi sont les deux équipes qui n’ont jamais disputer de coupe d’Afrique. Cela n’a pas que des inconvénients comme l’explique Dupuis. "Ce n’est ni un avantage, ni un handicap, sinon les deux. Un avantage sans doute parce que comme vous le dites, on est le petit poucet. J’espère que nos adversaires vont être déconcentrés en jouant contre nous. Ça ça peut-être un avantage mais aussi un inconvénient un tout petit peu parce qu’on a pas cette connaissance de la compétition donc on apprend au fur et à mesure. J’espère que l’émotion ne va pas tuer le jeu et que l’enjeu ne va pas tuer le jeu à notre niveau. Pour ce qui est du fait d’être petit poucet, c’est un avantage parce qu’on ne peut finalement que créer la surprise", a-t-il ajouté. A lire aussi >> CAN 2019 - Présentation des équipes: Madagascar (Les 'Barea')