Real Madrid : Mbappé attendra

Alexandre Lacazette espère être mis au courant du futur de Pierre-Emerick Aubameyang, par son coéquipier, alors que l'incertitude demeure.

Pierre-Emerick Aubameyang

Lacazette attend la décision d'Aubameyang



"Il est déjà l'une des légendes à Arsenal en raison du nombre de buts qu'il a marqués en si peu de matchs. Mais pour être honnête, nous avons cessé de parler de cela (son avenir) car au début ça peut être drôle. Mais à long terme, vous pouvez commencer à être ennuyeux parce que vous voulez quelque chose qui n'est peut-être pas comme nous aimerions et je ne veux pas être le gars un peu ennuyeux. Nous ne parlons donc pas vraiment de son avenir. Je vais juste attendre comme tout le monde. Et j'espère juste qu'il va me le dire avant la presse", a commenté Lacazette. Samedi en FA Cup, Arsenal affrontera Manchester City en demi-finale de la compétition (20h45) et pourrait donc se qualifier en finale, afin de tenter de remporter un possible trophée.



. Son partenaire en attaque, Alexandre Lacazette, veut lui ne pas trop gêner son coéquipier sur le thème, même si il espère être mis au courant d'une possible évolution sur l'avenir de l'ancien attaquant de l'AS Saint-Étienne. Il en a parlé au micro de beIN Sports. Aubameyang demeure le deuxième meilleur buteur en Premier League cette saison avec 20 buts au compteur, seulement devancé par Jamie Vardy et ses 23 unités.