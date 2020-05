Real Madrid : Lucas Vazquez évoque son avenir

Des propos qui ont incité le Camerounais à répondre. L’ancien capitaine des Lions Indomptables estime qu’il est le meilleur et qu’aucun joueur africain (Diouf et Drogba) n’a atteint ses altitudes. Plus sage, Didier Drogba a invité Eto'o et Diouf à encourager la nouvelle génération. Pour mettre fin à ce débat, Orange Football Club a lancé un sondage pour trancher entre ces trois légendes et et élire « le meilleur joueur africain » Et après plus de 566 votes vous avez élu « Samuel Eto’o » avec 45%. Avec leurs palmarès bien garnis, que ce soit en club ou en sélection, impossible de nier le fait que ces trois stars ont inscrit leurs noms au panthéon du football africain et mondial.A lire aussi sur Orange Football Club >> Sondage : Qui est le meilleur joueur africain ?