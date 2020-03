Real Madrid : L'indisponibilité de Hazard connue

L’ancien attaquant du Stade Rennais & international sénégalais Diafra Sakho, arrivé hier en Pologne, passera demain sa visite médicale avec Górnik Zabrze, actuel onzième sur seize de première division. @TDanisz @OuestFrance @footmercato — Benjamin Idrac (@bidrac15) March 1, 2020

Diafra Sakho qui s’était entraîné hier avec le Gornik Zabrze et devait passer ses tests médicaux aujourd’hui ne jouera finalement pas sous les couleurs du Gornik. L’attaquant sénégalais a déjà quitté Zabrze, sa méforme pourrait en être la raison #TransfertEkstraklasa pic.twitter.com/rIn8YAy0Da — 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮 & 𝗡𝗼𝘇𝗻𝗮 🇵🇱 (@FootPolak) March 2, 2020

n'a joué que 15 matches en Ligue 1 depuis avoir rejoint. Arrivé en 2017 en provenance deavec des grandes ambitions, il n'a finalement pas réussi à s'imposer, contrairement à son compatriote, qui est devenu un élément indispensable des Bretrons. Le joueur de 30 ans a mis fin à sa collaboration avec Rennes à six mois de la fin de son contrat. Il était sur le point de signer en Pologne mais rien n'a été fait. En effet, celui qui a planté 2 buts durant son aventure à Rennes s'est entraîné avecces derniers jours. On attendait sa signature ce lundi, après la visite médicale traditionnelle, sauf qu'il est rentré à Paris,. « Sakho est déjà à Paris. Nous ne sommes pas parvenus à un accord principalement pour une raison. Le joueur voulait signer un contrat de six mois or, le club le voulais pour une longue durée », a indiqué un membre du staff technique de l'équipe à la presse Polonaise. « Il lui faudrait environ un mois et demi pour se mettre en forme. C’est pourquoi nous n’étions pas intéressés par un court contrat jusqu’en juin », a ajouté la même source. A lire aussi >> Adebayor, Bony, Sakho, Mulumbu… Le Top 10 des stars africaines sans club !