🔴 Real Madrid: Les 19 convoqués pour le choc face au PSG

La confédération africaine du Football a dévoilé la liste des nominés dans les différentes catégories des CAF Awards 2019. Première nation africaine et finaliste de la dernière coupe d’Afrique des nations 2019, le Sénégal est bien représenté dans les différentes catégories. Pour la catégorie principale, le Sénégal place 3 joueurs pour le titre de meilleur joueur de la saison 2019. En effet, pour le ballon d’or 2019, Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Idrissa Gana Gueye (Paris Saint-Germain, France) et Kalidou Koulibaly (Naples, Italie) sont dans la course pour remporter le trophée. Cependant, le joueur de Liverpool est largement favori pour décrocher son premier ballon d’or africain. Dans la catégorie des meilleurs espoirs du continent, le Sénégal place 4 internationaux Sénégalais à savoir Amadou Sagna (Cayor FC, Bruges), Ismaïla Sarr (Rennes, Watford), Moussa Ndiaye (Excellence Foot) et Krépin Diatta (Bruges). Ce dernier a une longueur d’avance sur ses compatriote compte tenu de l’excellente saison qu’il a fait avec Bruges et avec les lions de la Téranga. Dans la catégorie des meilleurs entraîneurs de la saison, Aliou Cissé est aussi parmi les nominés. Finaliste de la coupe d’Afrique des nations et première nation africaine, le sélectionneur des lions de la Téranga pourrait remporter le trophée, mais il devra face à la concurrence de Djamel Belmadi qui a remporté la coupe d’Afrique des nations avec l’Algérie. Le Sénégal est aussi présent dans les nominés pour le trophée de meilleure nation africaine.