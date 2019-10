Real Madrid : Le club prend la défense de Courtois

Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, a réagi aux moqueries proférées par Pierre-Emerick Aubameyang à l’endroit de Hans-Joachim Watzke, le président du BVB.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money don’t talk about money please!!! Leave me alone pls