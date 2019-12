Real Madrid : L’agent de Bale évoque l'avenir du Gallois

Arsenal s’est incliné sur sa pelouse face à Brighton (1-2) jeudi soir, lors de la 15eme journée de Premier League. Pour la première de Freddie Ljungberg à l’Emirates, les Gunners enchaînent un neuvième match de rang sans victoire toutes compétitions confondues, et chutent pour la première fois en championnat sur leur pelouse.

Lacazette n’a pas suffi

Saint-Maximin buteur avec Newcastle

Après 15 journées de Premier League, Arsenal est dixième. Voilà un bien triste constat pour un club qui s’enfonce chaque semaine un peu plus dans la crise. Battus par Brighton jeudi soir (1-2),. Pour la première de Freddie Ljungberg à l’Emirates Stadium, les Londoniens ont concédé leur première défaite de la saison en championnat devant leur public, une semaine après leur revers face à Francfort en Ligue Europa. La situation ne s’améliore donc pas depuis le licenciement d’Unai Emery. Après un nul à Norwich dimanche (2-2), Arsenal continue sa chute libre au classement… et dans le jeu.Car c’est bien le contenu qui est le plus affolant, bien que les Gunners soient désormais à dix points du Top 4., qui ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score. Sur un corner venu de la droite, les défenseurs londoniens n’ont été ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième ballon. Et c’est logiquement qu’ils ont été sanctionnés par Webster (36eme). A la pause, Ljungberg a tenté de faire réagir les siens en lançant Pépé dans la bataille. Pendant un (court) temps, Arsenal a alors mis plus de rythme et a été récompensé par l’égalisation de la tête de Lacazette (50eme). David Luiz s’est ensuite vu refuser un but pour un hors-jeu (64eme) alors que les Seagulls étaient moins bien. Mais contre le cours du jeu, Maupay a crucifié ses adversaires en fin de rencontre en devançant de la tête un David Luiz bien passif (81eme), pour confirmer sa belle adaptation à la Premier League (cinq buts).Au cœur de ce calendrier très chargé qui l’a vu perdre contre Manchester United (3-1), Leicester (0-2) et Liverpool (2-1), Brighton se relance et remonte à la 13eme place. Plus tôt dans la soirée, Newcastle a également pris ses distances avec la zone de relégation en battant Sheffield United (1-2) pour revenir à égalité de points avec sa victime du soir. L’ancien Niçois, s’offrant ainsi son premier but dans le championnat d’Angleterre.