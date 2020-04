Real Madrid : La réponse cinglante de Sergio Ramos

🦠 Coronavirus 💬Paulo Dybala raconte comment il a vécu la maladie pic.twitter.com/CxQQQYFxxz — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 1, 2020

Paulo Dybala est l'un des trois joueurs de la Juventus Turin à avoir été testé positif au Coronavirus, après ses coéquipiers, l'international italien Daniele Rugani et l'international français Blaise Matuidi. Quelques jours après l'annonce de sa contamination, « La Joya » est revenu sur les symptômes dont il a souffert "J'ai eu une mauvaise toux, je me suis sentie fatigué et quand j'ai dormi, j'ai eu froid. Au début, je n'ai pas pensé à ce que cela pouvait être, mais cela était arrivé à deux autres coéquipiers et j'étais le dernier…Nous avions des maux de tête, mais il était conseillé de ne rien prendre. Le club nous a donné des vitamines et avec le temps, nous nous sommes sentis mieux. C'est psychologique. Tu as peur au début, mais ça va maintenant. Ces jours-ci, nous n'avons eu aucun symptôme. Avant, je me fatiguais plus vite. Je voulais m'entraîner, mais au bout de cinq minutes, j'étais déjà essoufflé, et c'est là que nous avons réalisé que quelque chose n'allait pas, puis les tests ont révélé que nous étions positifs au virus". a expliqué l'international Argentin dans une interview pour la magazine portugais Caras